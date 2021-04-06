С Гильермо дель Торо и других авторов «Формы воды» сняли подозрения в плагиате

Дэвид Зиндел, сын писателя Пола Зиндела, в начале апреля признал, что обвинения Гильермо дель Торо и других создателей «Формы воды» в плагиате с его стороны были необоснованными.

К такому выводу наследник драматурга пришел «на основании конфиденциальной информации, полученной в ходе судебного процесса».

Напомним, в 2018 году Дэвид подал иск, в котором он утверждал, что именитый режиссер взял за основу сюжет пьесы «Дай услышать твой шепот» для «Формы воды». Однако вскоре суд завернул это дело, отметив, что концепция обоих произведений слишком банальна, чтобы защищать ее по авторскому праву.

Однако в июне 2020-го апелляционный суд посчитал, что предыдущий судья был слишком опрометчивым, и возобновил разбирательство.

Теперь же обе стороны достигли соглашения о прекращении дела. Любопытно, что на этой неделе они должны были представить заключения экспертов и назначения свидетелей. А полноценное заседание было намечено на июль.