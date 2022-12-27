Самые популярные пиратские фильмы в Рунете за 2022-й: супергерои, Дамблдор и Том Круз

Компания Group-IB проанализировала самые популярные пиратские фильмы в Рунете. Исследователи считали по наибольшему количеству доступных нелегальный копий в 2022-м. При этом в топ-10 попал вышедший в конце прошлого года «Человек-Паук: Нет пути домой». А возглавил список «Бэтмен» Мэтта Ривза.
- Бэтмен
- Человек-паук: Нет пути домой
- Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумия
- Топ Ган: Мэверик
- Проект «Адам»
- Фантастические твари: тайны Дамблдора
- Затерянный город
- Соник 2 в кино
- Мир Юрского периода: Господство
- Варяг
Компания отметила, что число выявленных пиратских ресурсов в 2022-м году сократилось в 1,7 раза, до 69 тысяч уникальных сайтов. А в 2021-м рынок нелегального распространения копий фильмов в Рунете сократился с 59 миллионов до 50 миллионов долларов.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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