Сценарист «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто напишет «Блэйда»

The Hollywood Reporter сообщает, что шоураннер и автор «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто напишет сценарий «Блэйда» от Marvel.
В режиссерском кресле — Ян Деманж, работавший над «Страной Лавкрафта». Ранее над сценарием трудился Майкл Старрбери («Когда они нас увидят»). Пиццолатто дорабатывает черновик Старрбери.
Главную роль исполнит оскароносный актёр Махершала Али, также в касте значатся Делрой Линдо («Пятеро одной крови»), Мия Гот («Х» и «Пэрл») и Аарон Пьер («Время»).
Махершала Али уже работал с Пиццолатто на съёмках третьего сезона «Настоящего детектива».
В настоящее время идёт подготовка к съемкам, которые стартуют в конце мая в Атланте. Премьера «Блэйда» намечена на 6 сентября 2024 года.
Фильм завершит пятую фазу киновселенной Marvel.
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