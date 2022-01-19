«Сделайте угрожающие лица» — первый трейлер пиратского сериала «Наш флаг означает смерть»

HBO Max опубликовал трейлер комедийного пиратского сериала под названием «Наш флаг означает смерть» (или Our Flag Means Death в оригинале).

В его основу легла реальная история: по сюжету аристократ Стид Боннет решает податься в пираты-джентльмены. Он собирает свою команду морских волков и отправляется грабить торговые суда.

Главную роль исполняет Риз Дэрби, известный по «Реальным упырям». Также в сериале появится Тайка Вайтити в образе Черной бороды. Он же снял первый эпизод и выступил продюсером проекта.

«Наш флаг означает смерть» выйдет в марте 2022 года — точной даты пока нет.