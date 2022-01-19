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    Новости

    «Сделайте угрожающие лица» — первый трейлер пиратского сериала «Наш флаг означает смерть»

    19 января 2022
    19.01.2022
    1160
    0 минут на чтение
    «Сделайте угрожающие лица» — первый трейлер пиратского сериала «Наш флаг означает смерть»

    HBO Max опубликовал трейлер комедийного пиратского сериала под названием «Наш флаг означает смерть» (или Our Flag Means Death в оригинале).

    В его основу легла реальная история: по сюжету аристократ Стид Боннет решает податься в пираты-джентльмены. Он собирает свою команду морских волков и отправляется грабить торговые суда.

    Главную роль исполняет Риз Дэрби, известный по «Реальным упырям». Также в сериале появится Тайка Вайтити в образе Черной бороды. Он же снял первый эпизод и выступил продюсером проекта.

    «Наш флаг означает смерть» выйдет в марте 2022 года — точной даты пока нет.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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