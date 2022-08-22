SEGA работает над фильмами по играм Comix Zone и Space Channel 5

Sega анонсировала экранизации двух культовых видеоигр 1990-х – Space Channel 5 и Comix Zone. Для разработки киноадаптаций она заключила партнерство с кинокомпанией Picturestart.

Space Channel 5 вышла в 1999 году, она рассказывает про работника фаст-фуда, с которым связывается репортер из будущего и просит о помощи в спасении мира от инопланетян. Герой сможет одолеть пришельцев с помощью забавных вирусных танцев. Сценарий напишут Барри Бэттлс («Far Cry 5: У врат Эдема», «Бэйтаун вне закона») и Нир Панири («Извлечение»).

Второй фильм экранизирует Comix Zone — приключенческую игру 1995 года выпуска, сюжет которой вращается вокруг художника, попавшего внутрь своего комикса. Там он вынужден бороться с суперзлодеем, который выбрался наружу собирается уничтожить мир, но сначала хочет прикончить создателя. Автором сценария Comix Zone выступит Мэй Кэтт, известный по «Юной Лиге справедливости» и «Трансформерам: Битва за Кибертрон».

Обе экранизации курирует исполнительный вице-президент Sega Сюдзи Утсуми, а в продюсерское кресло фильмов сядет Тору Накахара, который работал над двумя частями «Соника».