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    Сегодня выйдет бесплатный комикс по Dying Light 2 — вот несколько эксклюзивных страниц

    1 июля 2021
    01.07.2021
    253
    0 минут на чтение

    Techland представила новый комикс по мотивам Dying Light 2: Stay Human, который получил подзаголовок Banshee: I Am The Cure.

    Его можно будет забрать бесплатно после презентации Dying 2 Know на сайте игры — правда, только на английском языке. Комикс будет доступен до 15 июля, после чего он появится в продаже в США.

    Автором выступил один из сценаристов Dying Light 2 Мариуш Питура. В центре сюжета ученая, которая разработала вакцину против вируса Харран-19. Однако военные не стали дожидаться результатов исследований и распылили ее над городом.

    Разработчики проведут трансляцию в 22:00 по МСК. А пока держите несколько эксклюзивных страниц.

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