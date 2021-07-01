Сегодня выйдет бесплатный комикс по Dying Light 2 — вот несколько эксклюзивных страниц

Techland представила новый комикс по мотивам Dying Light 2: Stay Human, который получил подзаголовок Banshee: I Am The Cure.
Его можно будет забрать бесплатно после презентации Dying 2 Know на сайте игры — правда, только на английском языке. Комикс будет доступен до 15 июля, после чего он появится в продаже в США.
Автором выступил один из сценаристов Dying Light 2 Мариуш Питура. В центре сюжета ученая, которая разработала вакцину против вируса Харран-19. Однако военные не стали дожидаться результатов исследований и распылили ее над городом.
Разработчики проведут трансляцию в 22:00 по МСК. А пока держите несколько эксклюзивных страниц.
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Дмитрий Кинский | 27.05.2021
Игра выйдет 7 декабря.
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