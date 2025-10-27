Секретная концовка «Доктора Кто» полностью поменяла бы финал (спойлеры!)

Актриса Кэрол Энн Форд играла внучку Доктора Кто Сьюзен в 1960-е, во времена Первого Доктора. В этом году она появилась в новом сезоне с Пятнадцатым Доктором, Шути Гатвой. А недавно Форд рассказала, что изначально её роль была больше — но часть сцен вырезали из-за того, что Гатва решил уйти из сериала.

В вырезанной сцене из финала сезона должны были показать, как Сьюзен держит на руках девочку Поппи (дочь Доктора из альтернативной реальности), которая называет её мамой, и они наблюдают издали, как Доктор празднует победу . Таким образом у Доктора появилась бы новая семья, о которой он не знал. Это стало бы заделом на продолжение в будущем сезоне и серьёзно повлияло бы на образ Доктора. Но поскольку будущее сериала сейчас под вопросом, шоураннер Рассел Т. Дэвис предпочёл другую концовку.