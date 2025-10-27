КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Фильм «Ужастики. Ожившие рисунки»: волшебная сила искусства
Фильм «Глазами пса»: с собакой всё в порядке!
Лучшие фантастические фильмы с Хироюки Санадой
«Истребитель демонов: Бесконечная крепость»: как получилось самое кассовое аниме

Классика

Фантастические фильмы, получившие больше всего «Оскаров»
Новости

Секретная концовка «Доктора Кто» полностью поменяла бы финал (спойлеры!)

Кот-император
27 октября 10:40
599
1 минута на чтение
Актриса Кэрол Энн Форд играла внучку Доктора Кто Сьюзен в 1960-е, во времена Первого Доктора. В этом году она появилась в новом сезоне с Пятнадцатым Доктором, Шути Гатвой. А недавно Форд рассказала, что изначально её роль была больше — но часть сцен вырезали из-за того, что Гатва решил уйти из сериала.
В вырезанной сцене из финала сезона должны были показать, как Сьюзен держит на руках девочку Поппи (дочь Доктора из альтернативной реальности), которая называет её мамой, и они наблюдают издали, как Доктор празднует победу. Таким образом у Доктора появилась бы новая семья, о которой он не знал. Это стало бы заделом на продолжение в будущем сезоне и серьёзно повлияло бы на образ Доктора. Но поскольку будущее сериала сейчас под вопросом, шоураннер Рассел Т. Дэвис предпочёл другую концовку.

Читайте также

Доктор Кто: первые полвека сериала

Николай Караев

23.11.2013

71167

Как инопланетянин из полицейской будки победил далеков, поддержал феминизм (но не алкоголизм!), сразился с ханжеством и завоевал Америку при помощи одного телесериала: воспоминания путешественника во времени.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Рекомендуем
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
«Мир Фантастики» запускает мобильное приложение!
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 263 (октябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Лучшее научно-фантастическое аниме»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Sony не заинтересована в покупке Warner Bros. Discovery

Новости

Фанаты требуют, чтобы Disney воскресила фильм про Бена Соло

Новости

В продолжении «Аколита» были бы Дарт Плэгас и первый Рыцарь Рен
Всё это теперь известно только из книги.

Новости

«Звездные войны» Содерберга о Бене Соло одобрили в Lucasfilm, но Disney не понравился сценарий
У фильма был готовый сценарий и бюджет.

Новости

Актеры из ремейка Silent Hill 2 намекнули на дополнение

Новости

Гильдия сценаристов США выступила против слияния Paramount и Warner Bros.
Подобные мегасделки «подрывают конкуренцию, урезают творческую свободу и грозят катастрофой для всей индустрии»

Новости

«Космос по своей сути скучный» — экс-дизайнер Bethesda о Starfield
Главной проблемой игры он назвал процедурную генерацию.

Новости

На «Comic Con Игромир» сыграют треки из «Звездных войн», «Гарри Поттера» и Atomic Heart

Новости

Сестра Битвы в новом трейлере Warhammer 40,000: Boltgun 2
Даты выхода у игры пока нет.

Новости

«Пендрагон: Восхождение Мерлина»: тизер фэнтези от борцов с «повесточкой»
Консервативное американское медиа теперь снимает сериалы.
Показать ещё
Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты