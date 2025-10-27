Секретная концовка «Доктора Кто» полностью поменяла бы финал (спойлеры!)

Актриса Кэрол Энн Форд играла внучку Доктора Кто Сьюзен в 1960-е, во времена Первого Доктора. В этом году она появилась в новом сезоне с Пятнадцатым Доктором, Шути Гатвой. А недавно Форд рассказала, что изначально её роль была больше — но часть сцен вырезали из-за того, что Гатва решил уйти из сериала.
В вырезанной сцене из финала сезона должны были показать, как Сьюзен держит на руках девочку Поппи (дочь Доктора из альтернативной реальности), которая называет её мамой, и они наблюдают издали, как Доктор празднует победу. Таким образом у Доктора появилась бы новая семья, о которой он не знал. Это стало бы заделом на продолжение в будущем сезоне и серьёзно повлияло бы на образ Доктора. Но поскольку будущее сериала сейчас под вопросом, шоураннер Рассел Т. Дэвис предпочёл другую концовку.
Как инопланетянин из полицейской будки победил далеков, поддержал феминизм (но не алкоголизм!), сразился с ханжеством и завоевал Америку при помощи одного телесериала: воспоминания путешественника во времени.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.