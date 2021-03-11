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    Новости

    Сериал по «Диким картам» Джорджа Мартина теперь выйдет на Peacock

    11 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    11.03.2021
    1057
    0 минут на чтение
    Сериал по «Диким картам» Джорджа Мартина теперь выйдет на Peacock

    Телеадаптация фантастической серии романов «Дикие карты» Джорджа Мартина и других писателей переехала с Hulu на Peacock.

    Производство сериала стартовало в 2018 году. Изначально сценарий должен был написать Эндрю Миллер, но от его истории отказались из-за того, что она была слишком мрачной. Сейчас авторы ищут ему замену.

    Hulu собирался выпустить как минимум два сериала в этой вселенной — оба должен был курировать Миллер. Будет ли придерживать того же плана Peacock, непонятно.

    По сюжету над Манхэттеном в 1946 году выпустили инопланетный вирус, изменивший ход истории человечества. В результате вспышки некоторые люди стали обладателями суперспособностей, однако большинство превратилось в мутантов.

    На сегодняшний день в серии выпущено более двадцати книг. Самая последняя поступила в продажу в 2019 году — Knaves Over Queens.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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