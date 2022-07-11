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    Новости

    По роману «Псоглавцы» Алексея Иванова запустили в разработку сериал

    11 июля 2022
    11.07.2022
    74
    1 минута на чтение
    Сериала по роману «Псоглавцы» Алексея Иванова запустили в разработку

    По данным канала «Новости кинопроизводства», студия «Нон-Стоп Продакшен» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова запускает в разработку сериал «Псоглавцы» по одноимённому роману Алексея Иванова.

    Сериал анонсировал сам Роднянский ещё 16 февраля. После 24 февраля продюсер уехал из России и объявил, что не будет заниматься кинопроизводством в стране — по всей видимости, проект будет развиваться командой без его участия.

    Сериал, как и книга, расскажет о москвичах-реставраторах, которые попадают в полузаброшенную деревню в Поволжье, у горящих торфяников. Молодым людям обещали лёгкую работу на пять дней, но вскоре выясняется, что им придётся иметь дело с фреской, на которой изображён Псоглавец — еретический образ святого Христофора. Очень скоро герои начнут узнавать подробности этой пугающей и загадочной истории, которой лучше бы и дальше покоится в болоте.

    Сценаристы: Андрей Курганов (еще не вышедший «Хэдшот» Владимира Битокова) и Мария Изюмова («Мама, я дома»). Режиссёром выступит Иван Плечев («Солдаут» для Premier).

    Снимать начнут ориентировочно в следующем году, выпустить планируют на «Кинопоиске» где-то во второй половине 2024-го.

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