По роману «Псоглавцы» Алексея Иванова запустили в разработку сериал

По данным канала «Новости кинопроизводства», студия «Нон-Стоп Продакшен» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова запускает в разработку сериал «Псоглавцы» по одноимённому роману Алексея Иванова.

Сериал анонсировал сам Роднянский ещё 16 февраля. После 24 февраля продюсер уехал из России и объявил, что не будет заниматься кинопроизводством в стране — по всей видимости, проект будет развиваться командой без его участия.

Сериал, как и книга, расскажет о москвичах-реставраторах, которые попадают в полузаброшенную деревню в Поволжье, у горящих торфяников. Молодым людям обещали лёгкую работу на пять дней, но вскоре выясняется, что им придётся иметь дело с фреской, на которой изображён Псоглавец — еретический образ святого Христофора. Очень скоро герои начнут узнавать подробности этой пугающей и загадочной истории, которой лучше бы и дальше покоится в болоте.

Сценаристы: Андрей Курганов (еще не вышедший «Хэдшот» Владимира Битокова) и Мария Изюмова («Мама, я дома»). Режиссёром выступит Иван Плечев («Солдаут» для Premier).

Снимать начнут ориентировочно в следующем году, выпустить планируют на «Кинопоиске» где-то во второй половине 2024-го.