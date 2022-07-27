«Серый человек» с Райаном Гослингом получит сиквел и спин-офф

Netflix вскоре после выхода «Серого человека» объявил о работе над продолжением шпионского боевика, который с самого начала задумывался как первая из нескольких частей.

Главную роль вновь исполнит Райан Гослинг , а в режиссерское кресло вернуться братья Руссо, снявшие «Мстителей: Война бесконечности» и «Финал».

Кроме того, в производство был запущен спин-офф картины, сценарий для которого напишут Ретт Риз и Пол Верник, приложившие руку к «Дэдпулу».

О чем он будет, пока непонятно. Но братья Руссо уверяют, что он будет более экспериментальным в сравнении с оригиналом и получит рейтинг R.