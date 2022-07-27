«Серый человек» с Райаном Гослингом получит сиквел и спин-офф

Netflix вскоре после выхода «Серого человека» объявил о работе над продолжением шпионского боевика, который с самого начала задумывался как первая из нескольких частей.
Главную роль вновь исполнит Райан Гослинг , а в режиссерское кресло вернуться братья Руссо, снявшие «Мстителей: Война бесконечности» и «Финал».
Кроме того, в производство был запущен спин-офф картины, сценарий для которого напишут Ретт Риз и Пол Верник, приложившие руку к «Дэдпулу».
О чем он будет, пока непонятно. Но братья Руссо уверяют, что он будет более экспериментальным в сравнении с оригиналом и получит рейтинг R.
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