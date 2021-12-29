Шестая сверхцель крауд-кампании «Мира фантастики» разблокирована!

Праздник к нам приходит!

Друзья, вы разблокировали шестую сверхцель, спасибо вам! Шесть — это очень хорошее число. Столько фильмов по Средиземью снял Питер Джексон. Столько книг в цикле «Волшебник Изумрудного города». Столько пальцев на руке (но ещё плюс один).

Каждый участник кампании получит 5 почтовых открыток с иллюстрациями наших постоянных художников. Дизайны пока предварительные, но иллюстрации, скорее всего, останутся такими же.

Впереди (и, кажется, уже совсем скоро) — большой плакат формата А3 от Александра Ремизова!

Ещё раз благодарим за поддержку. Мы рады, что вы с нами, это лучший подарок!