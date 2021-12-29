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    Новости | О нас

    Шестая сверхцель крауд-кампании «Мира фантастики» разблокирована!

    29 декабря 2021
    29.12.2021
    594
    0 минут на чтение
    Шестая сверхцель крауд-кампании «Мира фантастики» разблокирована!

    Праздник к нам приходит!

    Друзья, вы разблокировали шестую сверхцель, спасибо вам! Шесть — это очень хорошее число. Столько фильмов по Средиземью снял Питер Джексон. Столько книг в цикле «Волшебник Изумрудного города». Столько пальцев на руке (но ещё плюс один).

    Каждый участник кампании получит 5 почтовых открыток с иллюстрациями наших постоянных художников. Дизайны пока предварительные, но иллюстрации, скорее всего, останутся такими же.

    Впереди (и, кажется, уже совсем скоро) — большой плакат формата А3 от Александра Ремизова!

    Ещё раз благодарим за поддержку. Мы рады, что вы с нами, это лучший подарок!

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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