Шоураннер «Чернобыля» и The Last of Us работает над перезапуском «Пиратов Карибского моря»

Шоураннер «Чернобыля» и The Last of Us от HBO Крэйг Мазин рассказал, что работает над перезагрузкой «Пиратов Карибского моря».
Disney дала «зеленый свет» проекту еще до начала забастовки голливудских актеров и сценаристов.
За сценарий отвечает Тед Эллиот, который написал все предыдущие части «Пиратов Карибского моря».
Мы запитчили это и подумали, что они ни за что не купятся на это, уж слишком странно. Но им понравилось! А потом Тед Эллиот написал фантастический сценарий, случилась забастовка, и теперь все ждут.
Помимо этого фильма в производстве находится спин-офф с Марго Робби в главной роли, но он пока не в приоритете.
Ранее продюсер Джерри Брукхаймер рассказал, что он работает над возвращением Джонни Деппа к роли Джека Воробья. Сам актер в прошлом году говорил, что больше не заинтересован в этой роли.
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