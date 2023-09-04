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    Шоураннер «Чернобыля» и The Last of Us работает над перезапуском «Пиратов Карибского моря»

    4 сентября 2023
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    04.09.2023
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    Крэйг Мазин работает над перезапуском «Пиратов Карибского моря»

    Шоураннер «Чернобыля» и The Last of Us от HBO Крэйг Мазин рассказал, что работает над перезагрузкой «Пиратов Карибского моря».

    Disney дала «зеленый свет» проекту еще до начала забастовки голливудских актеров и сценаристов.

    За сценарий отвечает Тед Эллиот, который написал все предыдущие части «Пиратов Карибского моря».

    Мы запитчили это и подумали, что они ни за что не купятся на это, уж слишком странно. Но им понравилось! А потом Тед Эллиот написал фантастический сценарий, случилась забастовка, и теперь все ждут.

    Помимо этого фильма в производстве находится спин-офф с Марго Робби в главной роли, но он пока не в приоритете.

    Ранее продюсер Джерри Брукхаймер рассказал, что он работает над возвращением Джонни Деппа к роли Джека Воробья. Сам актер в прошлом году говорил, что больше не заинтересован в этой роли.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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