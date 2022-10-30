Сидни Суини сыграет роль монахини в хорроре «Непорочная»

Актриса Сидни Суини, известная по «Эйфории», сыграет главную роль в хорроре «Непорочная».

Лента расскажет о набожной женщине, которой предлагают должность в знаменитом итальянском монастыре. Однако, несмотря на тёплый приём и живописную сельскую местность, обитель таит в себе тёмные и ужасающие тайны.

Режиссёром выступит Майкл Мохан, с которым Суини ранее работала в фильме «Вуайеристы». Актриса также спродюсирует картину, а сценарий напишет Эндрю Лобел.

Съёмки «Непорочной» стартуют в январе 2023 года.