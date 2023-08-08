Скончался Леонид Володарский. Тот самый, что «гнусаво» озвучивал фильмы в 80-х и 90-х

7 августа в возрасте 73 лет ушел из жизни диктор, писатель и переводчик Леонид Володарский. Причиной послужила продолжительная болезнь.

Многие его знают по фирменной «гнусавой» озвучке (синхронной, с первого раза!) фильмов на VHS-кассетах в 1980-х и начале 1990-х годов.

Мемные «Киборг убийца», опенинг «Людей Икс» с «радиоактивным людьми» и «Юбилей» — вот это все плод его работы.

С 2014 года он вел авторскую историческую программу по выходным на радиостанции «Говорит Москва».

«Киборг убийца»

«Радиоактивные люди»

https://youtu.be/LveAYuD9jDc