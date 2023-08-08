Скончался Леонид Володарский. Тот самый, что «гнусаво» озвучивал фильмы в 80-х и 90-х

7 августа в возрасте 73 лет ушел из жизни диктор, писатель и переводчик Леонид Володарский. Причиной послужила продолжительная болезнь.
Многие его знают по фирменной «гнусавой» озвучке (синхронной, с первого раза!) фильмов на VHS-кассетах в 1980-х и начале 1990-х годов.
Мемные «Киборг убийца», опенинг «Людей Икс» с «радиоактивным людьми» и «Юбилей» — вот это все плод его работы.
С 2014 года он вел авторскую историческую программу по выходным на радиостанции «Говорит Москва».
«Киборг убийца»
«Радиоактивные люди»
https://youtu.be/LveAYuD9jDc
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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Александр Ремизов
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