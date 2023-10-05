Скотт Дерриксон хотел сделать из сиквела «Доктора Стрэнджа» фильм ужасов

Режиссер Скотт Дерриксон, снявший «Доктора Стрэнджа», в одном из интервью объяснил, почему отказался работать над продолжением.

По словам постановщика, между ним и Marvel действительно были творческие разногласия.

Знаете, фильм, который я хотел снять, и то, как я хотел его сделать, отличались от видения студии. Становилось все более очевидным, что мы перетягиваем одеяло. Думаю, именно так можно снять действительно плохой фильм. Когда продюсер или студия и режиссер снимают разные фильмы, и в итоге получается чудовище. Именно поэтому мне пришлось отказаться.

Дерриксон уточнил, что его вторая часть должна была радикально отличаться от первой, ему хотелось сделать настоящий фильм ужасов. Однако ему и Marvel не удалось прийти к консенсусу.

При этом режиссер все еще дружит с Marvel и Кевином Файги в частности. Он даже был на премьере сиквела, который в итоге снял Сэм Рэйми.