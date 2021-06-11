Скрытые мотивы NPC и смена времени суток — новые подробности Elden Ring

Вскоре после показа полноценного трейлера долгожданной Elden Ring в рамках церемонии открытия Summer Game Fest на сайте игры появились свежие подробности.
Напомним, на этот раз над игрой вместе с Хидэтакой Миядзаки трудится автор «Песни льда и пламени» Джордж Мартин.
- Игроков ждут огромный и бесшовный мир, а также смена погоды и времени суток. По словам разработчиков, это их самый масштабный проект;
- Путешествовать можно как пешком, так и верхом на лошади — как в одиночку, так и в компании друзей по сети;
- Среди локаций будут травянистые равнины, удушающие болота , густые леса, спиралевидные горы и величественные замки;
- Персонажа можно создать самому и подстроить его под свой стиль боя;
- Игра будет поощрять экспериментирование с широким спектром оружия, магических способностей и навыков;
- Что касается боя, то можно либо идти на противников напролом, либо вырезать их скрытно;
- У персонажей будут скрытые мотивы, чтобы помогать или мешать игроку.
Elden Ring выйдет 21 января 2022 года на PS4, PS5, Xbox One, XSX/S и ПК.
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Дмитрий Кинский | 10.06.2021
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