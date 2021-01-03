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    Новости

    Слух: 13 сезон «Доктора Кто» станет для Джоди Уиттакер последним

    4 января 2021
    Дмитрий Кинский
    04.01.2021
    1032
    0 минут на чтение
    Слух: 13 сезон «Доктора Кто» будет для Джоди Уиттакер последним

    Журналисты Mirror со ссылкой на свои источники рассказали, что Джоди Уиттакер оставит роль Доктора Кто после 13 сезона.

    Напомним, Дэвид Теннант, Мэтт Смит и Питер Капальди тоже ушли из сериала после трех сезонов.

    По словам инсайдеров, информация супер-секретна, однако съемочная команда уже в курсе, так как ей нужно будет представить следующего Повелителя времени.

    Отмечается, что Уиттакер сейчас заинтересована в других ролях. Брэдли Уолш и Тосин Кол тоже покинут проект. А шоураннер Крис Чибнелл останется.

    Съемки 13 сезона должны завершиться летом 2021 года, а его премьера намечена на осень. Всего в нем будет 8 эпизодов.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
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