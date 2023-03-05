Слух: A24 ведёт переговоры с Дженной Ортегой о роли в комедии про восстание компьютеров

Портал The Illuminerdi сообщает, что компания A24 запустила в разработку комедийный фильм о восстании компьютеров в сеттинге Y2K, то есть, в стиле 2000-х годов. Сейчас компания ведёт переговоры со звездой «Уэнздей» Дженной Ортегой о роли в фильме.

В актёрском составе уже значатся Джейден Мартелл («Оно»), Лаклан Уотсон («Леденящие душу приключения Сабрины»), Джулиан Деннисон («Охота на дикарей», «Годзилла против Конга»), Алисия Сильверстоун («Бестолковые») и фронтмен Limp Bizkit Фред Дёрст.

Фильм под названием «Y2K» расскажет о группе непопулярных подростков, празднующих канун Нового года, который начнёт новое тысячелетие. И именно тогда начинается сущий ад. В преддверии 2000 года распространилась паника в связи с опасностью компьютерных сбоев по всему миру из-за наступления нового тысячелетия. Причина кроется в том, что в XX веке разработчики программного обеспечения использовали два, а не четыре знака для отображения года. Эта тревога обозначается термином Y2K или «проблемой 2000 года».

В фильме «Y2K» компьютерный сбой действительно произойдёт, но иначе — техника начнёт убивать людей. А группа подростков попытается остановить «восстание машин» и спасти свой город.

Ленту поставят режиссёры Кайл Муни («Приключения медведя Бригсби») и Эван Уинтер (ранее снимал музыкальные клипы), а одним из продюсеров выступит Джона Хилл.