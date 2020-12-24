Слух: Hogwarts Legacy будет связана с «Фантастическими тварями 3» — и другие подробности

Пользователь Reddit под ником JJHopes88 поделился некоторыми подробностями Hogwarts Legacy от Warner Bros. Gamesи Avalanche Software. По его словам, маркетинговая кампания начнется в ближайшие месяцы.
Тезисно пересказываем основные моменты:
- Полная кастомизация персонажа;
- В игре используется некая технология разрушения окружения нового поколения. А его восстановление обусловлено магическим лором;
- Будет много мини-игр, с помощью которых можно улучшить навыки, характеристики и уровень героя;
- За действия игрока факультет будут награждать очками (или отнимать их). А в конце игры директор назовет лучший факультет;
- В Hogwarts Legacy будет молодой Дамблдор;
- С NPC можно взаимодействовать, как в Bully: хвалить или насмехаться над ними. Если регулярно над кем-нибудь издеваться, ученик пожалуется учителям;
- История будет мрачной, как в последних фильмах про Гарри Поттера. Однако начало игры будет похоже на первые части;
- Сюжет будет переплетаться с «Фантастическими тварями 3»;
- Игрок может посетить все знаковые локации из книг и фильмов, а также совершенно новые. Например, пещеры и гробницы под Хогвартсом;
- Герой может приручить и оседлать фантастических существ;
- Релиз запланирован на осень 2021 года.
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