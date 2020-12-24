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    Слух: Hogwarts Legacy будет связана с «Фантастическими тварями 3» — и другие подробности

    24 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    24.12.2020
    1605
    0 минут на чтение
    Слух: Hogwarts Legacy будет связана с «Фантастическими тварями 3» — и другие подробности

    Пользователь Reddit под ником JJHopes88 поделился некоторыми подробностями Hogwarts Legacy от Warner Bros. Gamesи Avalanche Software. По его словам, маркетинговая кампания начнется в ближайшие месяцы.

    Тезисно пересказываем основные моменты:

    • Полная кастомизация персонажа;
    • В игре используется некая технология разрушения окружения нового поколения. А его восстановление обусловлено магическим лором;
    • Будет много мини-игр, с помощью которых можно улучшить навыки, характеристики и уровень героя;
    • За действия игрока факультет будут награждать очками (или отнимать их). А в конце игры директор назовет лучший факультет;
    • В Hogwarts Legacy будет молодой Дамблдор;
    • С NPC можно взаимодействовать, как в Bully: хвалить или насмехаться над ними. Если регулярно над кем-нибудь издеваться, ученик пожалуется учителям;
    • История будет мрачной, как в последних фильмах про Гарри Поттера. Однако начало игры будет похоже на первые части;
    • Сюжет будет переплетаться с «Фантастическими тварями 3»;
    • Игрок может посетить все знаковые локации из книг и фильмов, а также совершенно новые. Например, пещеры и гробницы под Хогвартсом;
    • Герой может приручить и оседлать фантастических существ;
    • Релиз запланирован на осень 2021 года.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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