Слух: Уилсон Фиск в исполнении Винсента Д’Онофрио появится в сериале «Соколиный глаз»

В сети продолжают расползаться слухи об участии актёров из сериалов Netflix и Marvel. Новая волна слухов посвящена Кингпину (он же Главарь, он же Амбал, он же Уилсон Фиск), заклятому врагу Человека-паука и Сорвиголовы.
На этот раз слух информация появилась на сабреддите r/MarvelStudiosSpoilers, которую «подтвердили» модераторы. Она совпадает с ходившими ранее слухами от инсайдеров. Ещё одно подтверждение — если его можно таковым считать — лайк актёра к записи об участии в сериале. Хотя может ему просто понравилась шутка!
Ещё одно косвенное доказательство — даты выхода. Сериал про Соколиного глаза стартует примерно в то же время, когда и новый фильм про Человека-паука.
Точной даты у шоу пока нет, ожидается где-то в конце года. В сериале должны появиться Джереми Реннер (Соколиный глаз), Хейли Стейнфилд (Кейт Бишоп), Флоренс Пьюс (Елена Белова).
А вот «Человек-Паук: Нет пути домой» запланирован на 16 декабря 2021-го.
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