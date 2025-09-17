Слух: в ремейке Assassin’s Creed 4: Black Flag не будет линии в современности

Французский блогер Jeus Video поделился первыми подробностями о предполагаемом ремейке Assassin’s Creed IV: Black Flag. Хотя Ubisoft до сих пор официально не анонсировала проект, источники утверждают, что игра уже находится в активной разработке на движке Anvil — той же версии, что используется в Assassin’s Creed Shadows.
Сюжетную линия в современности полностью вырежут
В игру добавят новый контент, включая вырезанные в 2013 году сюжетные ветки, например линию Мэри Рид
Общая продолжительность кампании вырастет примерно на четыре часа по сравнению с оригиналом
Геймплей переработают: сражения и система экипировки будут ближе к RPG-частям серии (Origins, Odyssey, Valhalla)
Мир останется тех же размеров, но получит больше активностей
Загрузочные экраны при переходах между сушей и морем исчезнут
Релиз, скорее всего, состоится в начале 2026 года, но источники не исключают перенос на более поздний срок.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.