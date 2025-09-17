КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Питчинг Фонда кино: какие фильмы для детей претендуют на финансирование в 2025 году
Каким должен был стать «Отряд самоубийц»? Разбираем изначальный сценарий
«Дракула»: Люк Бессон и ничуть не страшные вампиры-романтики
«Выход 8»: (не)идеальная экранизация игры о лиминальных пространствах

Какими могли быть «Хранители» от Терри Гиллиама
История студии Hanna-Barbera: двое мечтателей, одна мышь и семь премий «Оскар»
Слух: в ремейке Assassin’s Creed 4: Black Flag не будет линии в современности

Андрей Квасков
17 сентября 11:56
160
1 минута на чтение
Французский блогер Jeus Video поделился первыми подробностями о предполагаемом ремейке Assassin’s Creed IV: Black Flag. Хотя Ubisoft до сих пор официально не анонсировала проект, источники утверждают, что игра уже находится в активной разработке на движке Anvil — той же версии, что используется в Assassin’s Creed Shadows.
  • Сюжетную линия в современности полностью вырежут
  • В игру добавят новый контент, включая вырезанные в 2013 году сюжетные ветки, например линию Мэри Рид
  • Общая продолжительность кампании вырастет примерно на четыре часа по сравнению с оригиналом
  • Геймплей переработают: сражения и система экипировки будут ближе к RPG-частям серии (Origins, Odyssey, Valhalla)
  • Мир останется тех же размеров, но получит больше активностей
  • Загрузочные экраны при переходах между сушей и морем исчезнут
Релиз, скорее всего, состоится в начале 2026 года, но источники не исключают перенос на более поздний срок.

Андрей Квасков
