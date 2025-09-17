Слух: в ремейке Assassin’s Creed 4: Black Flag не будет линии в современности

Французский блогер Jeus Video поделился первыми подробностями о предполагаемом ремейке Assassin’s Creed IV: Black Flag. Хотя Ubisoft до сих пор официально не анонсировала проект, источники утверждают, что игра уже находится в активной разработке на движке Anvil — той же версии, что используется в Assassin’s Creed Shadows.