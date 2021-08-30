Слух: в сериале про Бобу Фетта появится охотник за головами Кэд Бейн

Портал LRMOnline, специализирующийся на новостях по «Звёздным войнам», поделился ещё одной занятной деталью о грядущем сериале «Книга Бобы Фетта» по «Звёздным войнам».

Источник рассказывает, что в шоу якобы появится ещё один известный охотник за головами — дурос Кэд Бейн. Ранее он фигурировал только в анимационных сериалах «Войны клонов» и «Бракованная партия», и теперь вот впервые появится в игровом шоу.

Неизвестно, насколько можно верить источнику, так что остаётся ждать декабря. Ранее LRM рассказывало, что в сериале стоит ждать снайпершу Феннек Шанд (Мин-На Вен) и наёмника Кобба Вэнса (Тимоти Олифант).

Ранее Роберт Родригес — режиссёр, сценарист и продюсер сериала — дал небольшое интервью изданию Collider. Никаких деталей, просто описал, что он в восторге от работы.

Сейчас не могу ничего рассказать, но сериал выйдет в декабре… Подождите и все сами увидите. Вам просто башню снесёт, это всё, что могу сказать. Я могу повторять это бесконечно, потому что знаю, что шоу выдалось сногсшибательным. Зрители будут в экстазе, когда все увидят своими глазами.

Точной даты выхода пока нет.