Смесь технофэнтези и научной фантастики в трейлере пошаговой RPG Starfinder: Afterlight

Не имея опыта, герой вынужден собрать экипаж из разношёрстных спутников — андроида Lu-323, зверька Тайко и других искателей приключений — чтобы разобраться, что случилось с капитаном, и остановить катастрофу галактического масштаба, прозванную Судным днём.
Разработчики обещают нелинейный сюжет длиной 40–60 часов, шесть компаньонов с личными историями, путешествия между планетами и множество побочных миссий.
Starfinder: Afterlight выйдет в раннем доступе на PC в 2026 году. Нил Ньюбон, голос Астариона в Baldur’s Gate 3, возглавит каст и озвучит одну из ролей.