Смесь технофэнтези и научной фантастики в трейлере пошаговой RPG Starfinder: Afterlight





Премьера видео совпала с объявлением даты запуска краудфандинга: Kickstarter-кампания стартует 7 октября.





Сюжет Starfinder: Afterlight разворачивается в далёком будущем, где технологии и магия существуют бок о бок. Игрок берёт на себя роль авантюриста, случайно оказавшегося у руля космического корабля, капитан которого таинственно исчез во время экспедиции.

Портал IGN представил свежий трейлер Starfinder: Afterlight — научно-фантастической RPG, основанной на второй редакции одноимённой настольной игры от Paizo.