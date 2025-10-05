КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы смотреть в октябре 2025 в кино? Неужели никакие?
Какие фильмы смотреть в октябре 2025? Мировые премьеры
Первые сцены, которые круче всего остального фильма
Фильм «Долгая прогулка»: «Голодные игры» для взрослых

Классика

«Мумия» от Наполеона до Тома Круза. Путеводитель по фильмам про Имхотепа и компанию
«Терминатор»: все фильмы от худшего к лучшему
Новости

Смесь технофэнтези и научной фантастики в трейлере пошаговой RPG Starfinder: Afterlight

Андрей Квасков
5 октября 12:54
114
1 минута на чтение
Портал IGN представил свежий трейлер Starfinder: Afterlight — научно-фантастической RPG, основанной на второй редакции одноимённой настольной игры от Paizo.

Премьера видео совпала с объявлением даты запуска краудфандинга: Kickstarter-кампания стартует 7 октября.

Сюжет Starfinder: Afterlight разворачивается в далёком будущем, где технологии и магия существуют бок о бок. Игрок берёт на себя роль авантюриста, случайно оказавшегося у руля космического корабля, капитан которого таинственно исчез во время экспедиции.
Не имея опыта, герой вынужден собрать экипаж из разношёрстных спутников — андроида Lu-323, зверька Тайко и других искателей приключений — чтобы разобраться, что случилось с капитаном, и остановить катастрофу галактического масштаба, прозванную Судным днём.

Разработчики обещают нелинейный сюжет длиной 40–60 часов, шесть компаньонов с личными историями, путешествия между планетами и множество побочных миссий.

Starfinder: Afterlight выйдет в раннем доступе на PC в 2026 году. Нил Ньюбон, голос Астариона в Baldur’s Gate 3, возглавит каст и озвучит одну из ролей.
Кликни,
чтобы посмотреть видео
you-video
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
Рекомендуем
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 262 (сентябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Питер Молиньё назвал Masters of Albion игрой-искуплением. Это его последний проект

Новости

В первый день «Перекресток воронов» купили больше 3 тысяч раз в сети «Читай-город — Буквоед»

Новости

Супермен и Человек-Паук сойдутся в кроссовере Marvel и DC
Правда, пока только в комиксах

Новости

Почему «Кольца власти» до сих пор не закрыли? Потому что Amazon будет должен миллионы неустойки!
Наследники получат компенсацию, если сервис не снимет 5 сезонов.

Новости

Актерские профсоюзы раскритиковали «ИИ-актрису» Тилли Норвуд

Новости

Джеймс Кэмерон не знает, когда займется последними фильмами по «Аватару»

Новости

Авторы Payday отменили кооперативную игру по Dungeons & Dragons

Новости

Malys получила дату выхода — это карточная игра от соавтора Dragon Age
Пока что игра доступна в раннем доступе.

Новости

У Fallout 76 — крупное дополнение Burning Springs. Там будет Гуль из сериала
Игроков ждёт пылающий штат Огайо.

Новости

Первый большой трейлер «Франкенштейна» Гильермо дель Торо
Главную роль сыграл Оскар Айзек.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты