СМИ: Disney работает над фильмом «Мировая война Халка»

Весьма авторитетный портал GWW рассказал со ссылкой на свои источники, что в работе находится новый фильм про Халка, который сейчас называется «Мировая война Халка».
Производство должно стартовать в конце 2022 года. А действие картины, скорее всего, развернется после событий сериала «Женщина-Халк».
Вместе с этим стало известно, что Disney вернула права на Халка. Ранее они принадлежали Universal Pictures, и именно поэтому Marvel не выпускала фильмы об этом герое.
Пока что деталей сюжета нет, но можно предположить, что в основу хотя бы частично ляжет одноименная серия комиксов.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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