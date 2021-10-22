СМИ: Disney работает над фильмом «Мировая война Халка»

Весьма авторитетный портал GWW рассказал со ссылкой на свои источники, что в работе находится новый фильм про Халка, который сейчас называется «Мировая война Халка».

Производство должно стартовать в конце 2022 года. А действие картины, скорее всего, развернется после событий сериала «Женщина-Халк».

Вместе с этим стало известно, что Disney вернула права на Халка. Ранее они принадлежали Universal Pictures, и именно поэтому Marvel не выпускала фильмы об этом герое.

Пока что деталей сюжета нет, но можно предположить, что в основу хотя бы частично ляжет одноименная серия комиксов.