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    СМИ: Джош Бун мешал доработать сценарий «Новых мутантов». Фильм уже разнесли критики

    28 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    28.08.2020
    2304
    1 минута на чтение
    СМИ: Джош Бун мешал доработать сценарий «Новых мутантов»

    Журналисты Vulture побеседовали с людьми, близкими к производству «Новых мутантов», и выяснили, какие проблемы преследовали картину все эти годы.

    Изначально фильм задумывался как смесь «Клуба «Завтрак»» и недорогих хорроров Blumhouse, но впоследствии от элементов картины Джона Хьюза пришлось отказаться. Впрочем, Джош Бун и Кнейт Гуолтни неохотно шли на уступки — они были категорически против таких изменений.

    Проблема была в том, что в первых вариациях сценария авторам не удалось передать яркую подростковую драму, которую они обещали студии. А юмор получился грубый и скучный: к примеру, в фильме должен был появиться персонаж-женоненавистник, рисующий пенисы.

    Кроме того, некоторым показалось странным делать из Людей Икс антагонистов. Так, Шторм, по задумке Буна и Гуолтни, выступала в роли тюремного надзирателя, что не очень вяжется с образом героини.

    Поэтому студия привлекла на помощь Скотта Нойштедтера и Майкла Уэбера, которые вместе работали над фильмом «Виноваты звезды». Однако это не принесло результатов, поскольку каждый раз, когда они переписывали сценарий, Бун следом вносил собственные правки.

    К концу 2016 года Fox потеряла веру в «Новых мутантов», что не помешало ей нанять других сценаристов. С ними получилось так же: Бун продолжал отвергать их работу.

    В 2017 году в рамках очередного чтения сценария Бун под давлением все же отступил. Тем не менее студия осталась недовольна даже после окончания съемок картины. А начать все с чистого листа тоже было не вариантом.

    По словам инсайдеров, один из руководителей Fox однажды сказал:

    Можно выбросить фильм и начать все с начала, но это все равно будет самая дешевая картина по «Людям Икс».

    После слияния Fox с Disney «Новых мутантов» планировали выпустить сразу в сервисе Hulu, однако от затеи в конечном счете отказались.

    В России фильм выйдет 3 сентября. Критики уже посмотрели и разнесли его — на Rotten Tomatoes у ленты 20% свежести.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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