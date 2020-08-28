СМИ: Джош Бун мешал доработать сценарий «Новых мутантов». Фильм уже разнесли критики

Журналисты Vulture побеседовали с людьми, близкими к производству «Новых мутантов», и выяснили, какие проблемы преследовали картину все эти годы.
Изначально фильм задумывался как смесь «Клуба «Завтрак»» и недорогих хорроров Blumhouse, но впоследствии от элементов картины Джона Хьюза пришлось отказаться. Впрочем, Джош Бун и Кнейт Гуолтни неохотно шли на уступки — они были категорически против таких изменений.
Проблема была в том, что в первых вариациях сценария авторам не удалось передать яркую подростковую драму, которую они обещали студии. А юмор получился грубый и скучный: к примеру, в фильме должен был появиться персонаж-женоненавистник, рисующий пенисы.
Кроме того, некоторым показалось странным делать из Людей Икс антагонистов. Так, Шторм, по задумке Буна и Гуолтни, выступала в роли тюремного надзирателя, что не очень вяжется с образом героини.
Поэтому студия привлекла на помощь Скотта Нойштедтера и Майкла Уэбера, которые вместе работали над фильмом «Виноваты звезды». Однако это не принесло результатов, поскольку каждый раз, когда они переписывали сценарий, Бун следом вносил собственные правки.
К концу 2016 года Fox потеряла веру в «Новых мутантов», что не помешало ей нанять других сценаристов. С ними получилось так же: Бун продолжал отвергать их работу.
В 2017 году в рамках очередного чтения сценария Бун под давлением все же отступил. Тем не менее студия осталась недовольна даже после окончания съемок картины. А начать все с чистого листа тоже было не вариантом.
По словам инсайдеров, один из руководителей Fox однажды сказал:
Можно выбросить фильм и начать все с начала, но это все равно будет самая дешевая картина по «Людям Икс».
После слияния Fox с Disney «Новых мутантов» планировали выпустить сразу в сервисе Hulu, однако от затеи в конечном счете отказались.
В России фильм выйдет 3 сентября. Критики уже посмотрели и разнесли его — на Rotten Tomatoes у ленты 20% свежести.
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