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    СМИ: Эдгар Райт снимет картину про призрака немого кино по сценарию автора «Чудотворцев»

    23 июля 2020
    Кот-император
    23.07.2020
    2653
    1 минута на чтение
    СМИ: Эдгар Райт снимет картину про призрака немого кино

    Похоже, режиссёр Эдгар Райт («Скотт Пилигрим», «Малыш на драйве») подыскал себе следующий проект. Компания Amblin Partners подписала контракт с Райтом на создание фильма Stage 13 по сценарию звезды передачи Saturday Night Live и сериалов «Мужчина ищет женщину» и «Чудотворцы» Саймона Рича. Оба кинематографиста займут должности исполнительных продюсеров. Помогать им будет партнёр Райта по производству компания Nira Park, которая ранее занималась всеми прошлыми картинами постановщика.

    В основе фильма — короткий одноимённый рассказ Рича. Он повествует о призраке актрисы эпохи немного кино, которая десятилетиями наводила ужас на звуковую площадку. И однажды на привидение натыкается режиссёр — и вместе они находят неожиданный способ разрешить проблему и при этом оставить творческий след в мире.

    Ранее постановщик подписался на экранизацию триллера The Chain — это экранизация одноимённого романа, которой занимается Universal. Сюжет этого фильма строится вокруг истории Рейчел, матери 11-летней девочки. Рейчел узнаёт, что её дочь похитили, и единственный способ вернуть её — похитить другого ребёнка. Её ребёнка освободят только в тот момент, когда родители следующей жертвы похитят следующего ребёнка — так, Рейчел оказывается частью ужасающей цепи, что превращает родителей в преступников.

    Сейчас Райт завершает работу над картиной «Прошлой ночью в Сохо», которая должна была выйти осенью, но её перенесли на апрель. Вот как звучит аннотация:

    Молодая девушка увлечена модным дизайном. Волею случая она попадает в Лондон 1960-х годов и сталкивается со своим кумиром, ослепительной певицей. Однако этот Лондон не то, чем кажется, и время начнёт распадаться с мрачными для героини последствиями.

    Главные роли в фильме сыграли Аня Тейлор-Джой, Томасин Маккензи, Дайана Ригг и Мэтт Смит.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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