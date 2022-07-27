СМИ: фильм «Ампир V» с Оксимироном выйдет этой осенью

Портал «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на свои источники рассказал, что «Ампир V» по мотивам романа Виктора Пелевина выйдет осенью 2022 года.

Министерство культуры согласовало выдачу фильму прокатного удостоверения, с которым ранее возникли проблемы из-за несогласия с рейтингом 16+.

Правда, для выпуска картины поставили условие: она не должна пересекаться ни с одной из крупных российских премьер. Окно между релизами должно составлять не менее двух недель.

Изначально «Ампир V» должна была выпускать Sony, но из-за приостановки своей деятельности в России компания передала фильм кинокомпании «Вольга».

Напомним, главные роли в ленте исполнили Павел Табаков, Тая Радченко и рэпер Oxxxymiron.