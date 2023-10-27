СМИ: голливудские студии могут отказаться от переговоров с бастующими актерами до 2024 года

По данным издания TheWrap, голливудские студии рассматривают вариант с тем, чтобы отказаться от переговоров с Гильдией актеров США до 2024 года.

На такой шаг пойдут, если им не удастся договориться с бастующими актерам до конца следующей недели (с 30 октября по 5 ноября).

Начало ноября — идеальное время, чтобы возобновить производство сериалов и фильмов. Как только наступит День благодарения, большинство проектов отложат до нового года.

При таком раскладе у студий меньше стимула идти на сделку с Гильдией актеров США. Все это оказывает существенное давление на переговоры.

Руководители четырех крупнейших конгломератов Боб Айгер из Disney, Тед Сарандос из Netflix, Дэвид Заслав из Warner Bros. Discovery и Донна Лэнгли из NBCUniversal в следующий четверг вновь встретятся с SAG-AFTRA, чтобы попытаться заключить новый контракт.