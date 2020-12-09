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    Новости

    СМИ: HBO готовит перезапуск «Настоящей крови» от авторов новой «Сабрины»

    9 декабря 2020
    Кот-император
    09.12.2020
    374
    1 минута на чтение
    СМИ: HBO готовит перезапуск «Настоящей крови» от авторов новой «Сабрины»

    СМИ сообщают, что HBO запускает в производство ремейк вампирского сериала «Настоящая кровь».

    Шоураннером проекта назначен Роберто Агирре-Сакаса («Леденящие душу приключения Сабрины», «Ривердэйл», «Кэти Кин»), он же вместе с Джейми О’Брайен («Страна Рождества») напишет сценарий. HBO также привлёк к работе над проектом шоураннера оригинального сериала Алана Болла, который выступит исполнительным продюсером.

    «Настоящая кровь» — вампирская драма с элементами хоррора и чёрного юмора — выходила на HBO с 2008 по 2014 года. В её основу лёг книжный цикл «Вампирские секреты» (The Southern Vampire Mysteries). Сериал рассказывал о вампирах, живущих среди людей. В этой вселенной учёным удалось изобрести искусственную кровь, и потому вурдалакам больше нет нужды охотиться на людей. Но многие всё равно враждебно относятся к вампирам — ведь те по-прежнему могут обратить в себе подобных.

    Ремейк «Настоящей крови» — не единственный проект Агирре-Сакаса для HBO. Параллельно он работает над мистической драмой «Общество Шелли» (The Shelley Society), которую описывают как «„Секретные материалы“ в Викторианской эпохе» с фокусом на истории писательницы Мэри Шелли.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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