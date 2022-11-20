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    Новости

    СМИ: Кэтрин О’Хара вернётся в сиквеле «Битлджюса»

    20 ноября 2022
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    20.11.2022
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    Кэтрин О’Хара вернётся в сиквеле «Битлджюса»

    The Direct сообщает, что в продолжении «Битлджюса» вернётся Кэтрин О’Хара, исполнившая роль Делии, мачехи Лидии Дитц, в оригинальной ленте 1988 года.

    В актёрском составе сиквела также значатся Майкл Китон (Битлджюс) и Вайнона Райдер (Лидия Дитц). Неизвестно, кто займет режиссёрский пост — Тим Бертон заявил, что не участвует в создании «Битлджюса 2».

    В феврале издание The Ankler сообщало, что продюсерская компания Брэда Питта Plan B присоединилась к работе над сиквелом. Издание писало, что съёмки картины начнутся летом этого года, но пока что не было никаких новостей о старте съёмок.

    Мистическая чёрная комедия Бёртона, вышедшая в 1988 году, рассказывает про призрака-жулика Битлджюса, который обещает привидениям избавить их прежний дом от людей. Фильм стал хитом в прокате — при бюджете в 15 миллионов долларов картина заработала свыше 73 миллионов. «Битлджюс» получил «Оскар» за лучший грим.

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