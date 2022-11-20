СМИ: Кэтрин О’Хара вернётся в сиквеле «Битлджюса»

The Direct сообщает, что в продолжении «Битлджюса» вернётся Кэтрин О’Хара, исполнившая роль Делии, мачехи Лидии Дитц, в оригинальной ленте 1988 года.

В актёрском составе сиквела также значатся Майкл Китон (Битлджюс) и Вайнона Райдер (Лидия Дитц). Неизвестно, кто займет режиссёрский пост — Тим Бертон заявил, что не участвует в создании «Битлджюса 2».

В феврале издание The Ankler сообщало, что продюсерская компания Брэда Питта Plan B присоединилась к работе над сиквелом. Издание писало, что съёмки картины начнутся летом этого года, но пока что не было никаких новостей о старте съёмок.

Мистическая чёрная комедия Бёртона, вышедшая в 1988 году, рассказывает про призрака-жулика Битлджюса, который обещает привидениям избавить их прежний дом от людей. Фильм стал хитом в прокате — при бюджете в 15 миллионов долларов картина заработала свыше 73 миллионов. «Битлджюс» получил «Оскар» за лучший грим.