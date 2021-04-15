СМИ: Крис Маккей и Роберт Киркман ведут переговоры о фильме про прислужника Дракулы

Как пишет Deadline, режиссёр Крис Маккей (грядущая «Война будущего», мультфильмы LEGO) ведёт переговоры со студией Universal насчёт ещё одного фильма, переосмысляющего вселенную монстров. Рабочее название — «Ренфилд», речь в нём пойдёт о прислужнике Дракулы из романа Брэма Стокера.

Подробности сюжета держатся в секрете. Автором идеи выступает сценарист Роберт Киркман, создатель франшизы «Ходячие мертвецы». Продюсированием займётся его студия Skybound. А сценарий пишет Райан Ридли («Рик и Морти», «Неуязвимый», «Обратная сторона Земли», «Звёздный путь: Нижние палубы»).

Ренфилд упоминался лишь в паре эпизодов книги — это пациент в лечебнице для душевнобольных, который пострадал от влияния Дракулы (правда, это не мешает ему поклоняться вампиру). Отличительная черта Ренфилда — он ел пауков и мух.

Издание отмечает, что сюжет могут перенести в наши дни.

После провала «Тёмной вселенной» Universal сосредоточилась на самостоятельных переосмыслениях классических сюжетов — например, таковым был триллер «Человек-невидимка» 2020-го. В работе у компании ещё «Человек-волк» с Райаном Гослингом и «Ван Хелсинг» от продюсера Джеймса Вана.