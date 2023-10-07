СМИ: Netflix завершит «Ведьмака» на пятом сезоне

Портал Redanian Intelligence, который уже многократно делился новостями со съёмочной площадки «Ведьмака» от Netflix, рассказал некоторые подробности о будущих сезонах.

Прежде всего, команда готовится к четвёртому сезону. Съёмки должны были стартовать ещё в сентябре, четвёртый и пятый сезоны планировали снимать стык-в-стык, но их пришлось перенести из-за забастовок на первую половину 2024-го. Кроме того, сценарий четвёртого сезона уже завершён, сейчас его «полируют»

Кроме того, авторы портала слышали, что Netflix собирается завершить проект на пятом сезоне. Официально об этом онлайн-кинотеатр ещё не заявлял. Авторам нужно будет уместить три романа Сапковского в оставшиеся сезоны: «Крещение огнём», «Башня Ласточки» и «Владычица озера». Первоначально авторы сериала рассказывали о планах на семь сезонов.

Redanian Intelligence предполагает, что четвёртый сезон выйдет в 2025-м, а пятый — в 2026-м. Неизвестно, как планы создателей адаптации будут учитывать события будущей книги про ведьмака, которую Сапковский собирается закончить в 2024-м.