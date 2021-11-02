СМИ: Роберт Дауни-младший и Мэтт Деймон сыграют в новом фильме Кристофера Нолана

Издание Deadline со ссылкой на свои источники сообщает, что Роберт Дауни-младший и Мэтт Деймон ведут переговоры о съемках в фильме «Оппенгеймер» Кристофера Нолана.

Напомним, картина будет посвящена физику-теоретику Джулиусу Роберту Оппенгеймеру, одному из создателей атомной бомбы.

По данным The Hollywood Reporter, Дауни-младший должен сыграть Льюиса Штрауса, комиссара Комиссии по атомной энергии в США, который инициировал проверки Оппенгеймера.

А Деймон претендует на роль генерала-лейтенанта Лесли Гроувса, директора манхэттенского проекта, создавшего атомную бомбу.