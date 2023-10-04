СМИ: сценарий нового «Блэйда» опять перепишут

Портал World of Reel со ссылкой на свои источники рассказал, что сценарий перезапуска «Блэйда» с Махершалой Али в главной роли опять перепишут.

Инициатором выступил глава Marvel Studios Кевин Файги, который, судя по всему, не особо впечатлился черновым вариантом.

Напомним, в апреле для написания нового сценария блокбастера привлекли Ника Пиццолатто («Настоящий детектив»). А до него над этим успели поработать Стэйси Амма Осей-Куффур, Майкл Старбери и Бо ДеМайо.

Ранее Marvel в качестве постановщика картины наняла французского режиссера Яна Деманжа («Белый парень Рик» и «71») вместо Бассама Тарика («Откуда ты родом?»).

Изначально съемки фильма были запланированы на май, но их решили отложить из-за того, что проект находился в фазе глубокой подготовки к производству.