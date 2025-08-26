СМИ: спин-офф «Ведьмака» про банду Крысы был хуже «Происхождения»

Портал Redanian Intelligence со ссылкой на свои источники рассказал , что за кулисами производства спин-оффа «Ведьмака» под названием «Крысы» произошла «катастрофа».

Инсайдеры не стали вдаваться в детали, но отметили, что отмененный сериал был хуже провального «Происхождения» (или Blood Origin в оригинале). По их словам, в этом проекте наперекосяк пошло все, что только могло.

Судьба «Крыс» все еще под вопросом. Ранее сообщалось, что отснятый материал могут собрать в спецэпизод. Также Netflix рассматривал вариант, чтобы включить некоторые кадры в четвертый сезон «Ведьмака» в качестве флэшбеков.

Четвертый сезон «Ведьмака» выйдет в 2025 году, а пятый станет для сериала последним.

