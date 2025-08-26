КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

СМИ: спин-офф «Ведьмака» про банду Крысы был хуже «Происхождения»

Дмитрий Кинский
26 августа 18:52
1 минута на чтение
Портал Redanian Intelligence со ссылкой на свои источники рассказал, что за кулисами производства спин-оффа «Ведьмака» под названием «Крысы» произошла «катастрофа».
Инсайдеры не стали вдаваться в детали, но отметили, что отмененный сериал был хуже провального «Происхождения» (или Blood Origin в оригинале). По их словам, в этом проекте наперекосяк пошло все, что только могло.
Судьба «Крыс» все еще под вопросом. Ранее сообщалось, что отснятый материал могут собрать в спецэпизод. Также Netflix рассматривал вариант, чтобы включить некоторые кадры в четвертый сезон «Ведьмака» в качестве флэшбеков.
Четвертый сезон «Ведьмака» выйдет в 2025 году, а пятый станет для сериала последним.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

