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    Новости

    СМИ: Square Enix делает ремейк Final Fantasy IX

    8 июня 2023
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    08.06.2023
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    СМИ: Square Enix делает ремейк Final Fantasy IX 1

    Издание Gematsu со ссылкой на свои источники рассказало, что в разработке находится ремейк Final Fantasy IX.

    Впервые о нем стало известно из утечки NVIDIA в 2021 году. А совсем недавно о нем напомнил инсайдер Джефф Грабб из VentureBeat.

    Напомним, 22 июня выйдет Final Fantasy XVI, которую предварительно высоко оценили успевшие поиграть журналисты. Также Square Enix вовсю работает над второй частью ремейка Final Fantasy VII. Так что вряд ли мы увидим в ближайшее время обновленную «девятку».

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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