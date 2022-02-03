СМИ: Suicide Squad: Kill The Justice League перенесли на 2022 год

Издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что WarnerMedia решила отложить Suicide Squad: Kill The Justice League до 2023 года.
Официального подтверждения еще не было. Тем не менее руководитель WB Джейсон Килар не упоминал игру в списке проектов, которые хочет выпустить компания в 2022-м.
Напомним, за разработку отвечает студия Rocksteady, ответственная за серию Batman Arkham. По сюжету Отряд самоубийц должен противостоять Лиге справедливости, потому что разум супергероев захватил Брэйниак.
Suicide Squad: Kill The Justice League будет доступна на PS5, XSX/S и ПК.
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