СМИ: Suicide Squad: Kill The Justice League перенесли на 2022 год

Издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что WarnerMedia решила отложить Suicide Squad: Kill The Justice League до 2023 года.

Официального подтверждения еще не было. Тем не менее руководитель WB Джейсон Килар не упоминал игру в списке проектов, которые хочет выпустить компания в 2022-м.

Напомним, за разработку отвечает студия Rocksteady, ответственная за серию Batman Arkham. По сюжету Отряд самоубийц должен противостоять Лиге справедливости, потому что разум супергероев захватил Брэйниак.

Suicide Squad: Kill The Justice League будет доступна на PS5, XSX/S и ПК.