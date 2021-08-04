СМИ: трилогию Марка Лоуренса «Убить одним словом» превратят в сериал

Deadline сообщает, что подростковую фантастическую трилогию Марка Лоуренса «Убить одним словом» (хотя так называется первый роман цикла Impossible Times, «Невозможные времена») экранизируют в формате сериала.

За проект взялась сценаристка Холли Филлипс, известная по подростковому сериалу «Поквитайся» (Get Even), а также сериалам «Капкан» и «Гости из прошлого». Производством займутся компании Synchronicity Films и Wild Sheep.

Цикл Лоуренса начал выходить в 2019-м, позднее вышли второй и третий роман (One Word Kill — Limited Wish — Dispel Illusion). В оригинале они все отсылали к заклинаниям из Dungeons & Dragons, которая играет важную роль в истории. На русском издали только первую часть — под названием «Убить одним словом». Цикл описывают как смесь «Очень странных дел» и «Первому игроку приготовиться», а Джордж Мартин высказался о первом томе так: «Я получил огромное удовольствие от романа „Убить один словом“. Марк — отличный писатель».

Действие первого тома разворачивается 1980-м, главный герой — 15-летний парнишка Ник Хэйс, который борется с раком. Каждую неделю он играет с друзьями в D&D, чтобы ненадолго сбежать от бед реального мира. Но однажды он встречает незнакомца, который рассказывает о ближайшем будущем и просит Ника совершить несколько странных дел.

Подробностей — вроде даты выхода или актёрского состава — у сериала пока нет.