СМИ: «Уэнсдей» будет продлена на второй сезон в начале 2023 года

Deadline сообщает, что сериал «Уэнсдей» Тима Бёртона будет продлён на второй сезон, но объявят об этом только в 2023 году.
Внутренняя кухня «Уэнсдей» оказалась довольно запутанной: сериал выходит на Netflix, но его производством теперь занимается Amazon из-за покупки киностудии Metro-Goldwyn-Mayer. Тем не менее источники Deadline предполагают, что эти внутренние перестановки никак не скажутся на разработке второго сезона шоу, и переговоры пройдут без проблем.
Инсайдеры отмечают, что «Уэнсдей» — это отличный пример того, что Amazon Studios серьёзно относится к работе с прямыми конкурентами.
Создатели уже начали подготовку ко съёмкам: подбор локаций и переговоры со сценаристами. Продление шоу на второй сезон не вызывало сомнений, ведь «Уэнсдей» стала третьим проектом стриминга, который набрал больше миллиарда часов просмотра за первый месяц с момента релиза.
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