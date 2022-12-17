СМИ: «Уэнсдей» будет продлена на второй сезон в начале 2023 года

Deadline сообщает, что сериал «Уэнсдей» Тима Бёртона будет продлён на второй сезон, но объявят об этом только в 2023 году.

Внутренняя кухня «Уэнсдей» оказалась довольно запутанной: сериал выходит на Netflix, но его производством теперь занимается Amazon из-за покупки киностудии Metro-Goldwyn-Mayer. Тем не менее источники Deadline предполагают, что эти внутренние перестановки никак не скажутся на разработке второго сезона шоу, и переговоры пройдут без проблем.

Инсайдеры отмечают, что «Уэнсдей» — это отличный пример того, что Amazon Studios серьёзно относится к работе с прямыми конкурентами.

Создатели уже начали подготовку ко съёмкам: подбор локаций и переговоры со сценаристами. Продление шоу на второй сезон не вызывало сомнений, ведь «Уэнсдей» стала третьим проектом стриминга, который набрал больше миллиарда часов просмотра за первый месяц с момента релиза.