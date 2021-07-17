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    Новости

    СМИ: в «Оби-Ване Кеноби» появится молодая принцесса Лея

    17 июля 2021
    17.07.2021
    1648
    1 минута на чтение
    СМИ: в «Оби-Ване Кеноби» появится молодая принцесса Лея

    Съёмки минисериала «Оби-Ван Кеноби» стартовали в апреле под руководством постановщицы Деборы Чоу. О сериале пока что известно мало: его события происходят через 10 лет после образования Империи, и по сюжету Кеноби вынужден встретиться со своим бывшим учеником Дартом Вейдером. Их столкновение описывают как «матч-реванш века».

    Cinelinx сообщили, что в «Оби-Ване Кеноби» также появится молодая принцесса Лея. Её сыграет Вивьен Лира Блэр, известная по ролям в фильмах «Птичий короб» и «Мы можем стать героями». Сообщается, что Лея будет «движущей силой» сериала и сыграет значительную роль в событиях «Оби-Вана Кеноби».

    В статье издания также предполагается, что мы увидим несколько персонажей, которые изначально появлялись в анимационном сериале «Звёздные войны: Повстанцы». Судя по всему, «Оби-Ван Кеноби» попробует «сократить» разрыв между двумя эпохами и использует для этого наработки из анимационных сериалов по «Звёздным войнам». Тем не менее, детали минисериала всё ещё держатся в секрете.

    Режиссёром выступает Дебора Чоу, поставившая третий и седьмой эпизоды «Мандалорца», а в качества сценариста – Джоби Харольд, исполнительный продюсер «Джона Уика 3». В актёрском составе значатся Юэн Макгрегор, Хейден Кристенсен, Моусес Ингрэм, Джоэл Эдгертон и Бонни Пессе.

    Премьера сериала состоится в 2022 году.

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