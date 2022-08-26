СМИ: в третьем сезоне «Ведьмака» чародея Риенса сыграет другой актер

Портал Redanian Intelligence со ссылкой на свои источники рассказал, что в третьем сезоне «Ведьмака» от Netflix чародея-самоучку Риенса сыграет другой актер.
Во втором сезоне его роль исполнил Крис Фултон («Король вне закона»), а теперь образ персонажа на себе примерит Сэм Вулф (пятый и шестой сезон «Короны»).
Почему было решено сменить актера, не уточняется. Но, справедливости ради, внешне Крис и Сэм похожи друг на друга.
По кадрам со съемочной площадки так сразу и не скажешь, что произошла замена.
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Редактор
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