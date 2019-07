По данным Variety, Warner Bros. совместно с продюсерской студией актрисы и режиссёра Элизабет Бэнкс Brownstone Productions готовят новый анимационный сериал во вселенной «Флинстоунов».

Пока что проект находится на раннем этапе производства. Издание описывает его как взрослую анимационную комедию, подходящую для показа в праймтайм. Она будет основана на идее и персонажах оригинального мультсериала. Производством займётся студия Warner Bros. Animation. Пока что компания не решила, к какой сети или стримингу прикрепить проект.

Оригинальные «Флинстоуны» выходили на ABC с 1960 по 1966 года — всего свет увидело более 150 эпизодов в шести сезонах. Мультсериал рассказывал про современную семью и их соседей в каменном веке — они пользовались каменным автомобилем, а дома у них жил небольшой динозаврик.

Издание отмечает, что за последние годы мультсериал несколько раз пытались возродить или переосмыслить — например, в виде 30-минутных эпизодов The New Fred and Barney Show (1979 год) и The Pebbles and Bamm-Bamm Show (1971 год) или ряда видеоигр, выходивших с 90-е по 2000-е. А в 1994-м и в 2000-м по франшизе даже сняли полнометражные фильмы.