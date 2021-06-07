«Тень и кость», «Кейт» и «Люпен» — что показали в первый день Geeked Week

В 19:00 по МСК начался первый день цифрового мероприятия Netflix под названием Geeked Week, в рамках которого онлайн-кинотеатр поделился свежими подробностями о грядущих релизах.
Внимание уделили сериалу «Тень и кость», продолжению «Люпена», боевику «Кейт» и другим тайтлам.
«Тень и кость»
Netflix продлил «Тень и кость» на второй сезон. Правда, пока никаких подробностей, в том числе информации о дате выхода.
«Люпен»
Без нового трейлера второй части «Люпена» не обошлось. Премьера состоится 11 июня.
When the chase is on 🚙💨 even the wife will understand. #GeekedWeek @NetflixGeeked @omarsy pic.twitter.com/qeXtovOkiV
— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 7, 2021
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Бонусом — несколько занятных фактов про ожерелье Марии-Антуанетты и про Херлока Шолмса (это не опечатка!).
«Кроваво-красное небо»
Netflix представил трейлер хоррора «Кроваво-красное небо». По сюжету пассажирский самолет захватывают террористы. Вот только на его борту оказался самый настоящий вампир.
In the likely event of an emergency, strap in for a bloody ride. The teaser for Blood Red Sky is out now. 🛫 #GeekedWeek@NetflixGeeked @grahammctavish pic.twitter.com/clnThuvKwy
— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 7, 2021
«Малышка»
Также стриминговый сервис поделился несколькими кадрами триллера «Малышка» с Джейсоном Момоа в главной роли.
«Кейт»
Netflix представил короткий тизер-трейлер боевика «Кейт» с Мэри Элизабет Уинстэд в главной роли.
Актриса сыграет киллера, время которого на исходе из-за распространяющегося по телу яда.
Фильм выйдет 10 сентября.
Kate Was Here. Coming September 10th. #GeekedWeek pic.twitter.com/yY9HP4ukA7
— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 7, 2021
«Последний наемник»
Трейлер нового боевика «Последний наемник», в котором главного героя сыграл Жан-Клод Ван Дамм.
Премьера намечена на 30 июля.
Jean-Claude Van Damme is The Last Mercenary. Coming soon to Netflix. #GeekedWeek @jcvd pic.twitter.com/ogPFgyRWMX
— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 7, 2021
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