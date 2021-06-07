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    Новости

    «Тень и кость», «Кейт» и «Люпен» — что показали в первый день Geeked Week

    7 июня 2021
    07.06.2021
    875
    1 минута на чтение
    Смотрим первый день Geeked Week от Netflix

    В 19:00 по МСК начался первый день цифрового мероприятия Netflix под названием Geeked Week, в рамках которого онлайн-кинотеатр поделился свежими подробностями о грядущих релизах.

    Внимание уделили сериалу «Тень и кость», продолжению «Люпена», боевику «Кейт» и другим тайтлам.

    «Тень и кость»

    Netflix продлил «Тень и кость» на второй сезон. Правда, пока никаких подробностей, в том числе информации о дате выхода.

    «Люпен»

    Без нового трейлера второй части «Люпена» не обошлось. Премьера состоится 11 июня.

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    Netflix представил трейлер хоррора «Кроваво-красное небо». По сюжету пассажирский самолет захватывают террористы. Вот только на его борту оказался самый настоящий вампир.

    «Малышка»

    Также стриминговый сервис поделился несколькими кадрами триллера «Малышка» с Джейсоном Момоа в главной роли.

    Смотрим первый день Geeked Week от Netflix 1

    «Кейт»

    Netflix представил короткий тизер-трейлер боевика «Кейт» с Мэри Элизабет Уинстэд в главной роли.

    Актриса сыграет киллера, время которого на исходе из-за распространяющегося по телу яда.

    Фильм выйдет 10 сентября.

    «Последний наемник»

    Трейлер нового боевика «Последний наемник», в котором главного героя сыграл Жан-Клод Ван Дамм.

    Премьера намечена на 30 июля.

     

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