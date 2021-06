«Тень и кость», «Кейт» и «Люпен» — что показали в первый день Geeked Week

В 19:00 по МСК начался первый день цифрового мероприятия Netflix под названием Geeked Week, в рамках которого онлайн-кинотеатр поделился свежими подробностями о грядущих релизах.

Внимание уделили сериалу «Тень и кость», продолжению «Люпена», боевику «Кейт» и другим тайтлам.

«Тень и кость»

Netflix продлил «Тень и кость» на второй сезон. Правда, пока никаких подробностей, в том числе информации о дате выхода.

«Люпен»

Без нового трейлера второй части «Люпена» не обошлось. Премьера состоится 11 июня.

«Кроваво-красное небо»

Netflix представил трейлер хоррора «Кроваво-красное небо». По сюжету пассажирский самолет захватывают террористы. Вот только на его борту оказался самый настоящий вампир.

In the likely event of an emergency, strap in for a bloody ride. The teaser for Blood Red Sky is out now. 🛫 #GeekedWeek@NetflixGeeked @grahammctavish pic.twitter.com/clnThuvKwy — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 7, 2021

«Малышка»

Также стриминговый сервис поделился несколькими кадрами триллера «Малышка» с Джейсоном Момоа в главной роли.

«Кейт»

Netflix представил короткий тизер-трейлер боевика «Кейт» с Мэри Элизабет Уинстэд в главной роли.

Актриса сыграет киллера, время которого на исходе из-за распространяющегося по телу яда.

Фильм выйдет 10 сентября.

«Последний наемник»

Трейлер нового боевика «Последний наемник», в котором главного героя сыграл Жан-Клод Ван Дамм.

Премьера намечена на 30 июля.