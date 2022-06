Ремейк The Last of Us, Layers of Fears и Routine — что показали Summer Game Fest

Вечером 9 июня прошла церемония открытия Summer Game Fest, на которой в основном уделили внимание уже анонсированным играм. Однако без мировых премьер дело тоже не обошлось.

Ведущим был по традиции организатор The Game Awards Джефф Кили. А среди представленных проектов: ремейк The Last of Us, The Callisto Protocol, новая Call of Duty и не только.

Мы собрали все самое важное в одном материале.

Трансляция

Street Fighter 6

Первый взгляд на персонажа Guile. Игра выйдет в 2023 году.

Alens: Dark Decent

Анонсирована Aliens: Dark Descent — изометрический экшен во вселенной «Чужих».

Игра выйдет PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и ПК.

The Callisto Protocol

Свежий трейлер и полноценный геймплейный отрывок новой игры от создателя Dead Space Глена Скофилда — The Callisto Protocol.

Релиз состоится 2 декабря 2022 года.

Call of Duty: Modern Warfare 2

Почти восемь минут геймплея Call of Duty: Modern Warfare 2.

Сами разработчики обратили внимание на технологию, благодаря которой вода теперь учитывает направление ветра.

Шутер выйдет 28 октября. Все, кто оформит предзаказ, получат ранний доступ к бете.

Flashback 2

Продолжение игры, вышедшей 30 лет назад. Релиз состоится зимой 2022 года.

Witchfire

Смесь Destiny 2 и Hunt: Showdown скоро выйдет в раннем доступе — пока только в Epic Games Store,

Fort Solis

Главных героев озвучат Трой Бэйкер и Роджер Кларк, подаривший голос Артуру Моргану в Red Dead Redemption 2.

Игру описывают как научно-фантастический триллер с элементами изучения.

Routine

Первый взгляд на космический хоррор Routine. Игра выйдет на XSX/S и ПК. Композитором выступит Мик Гордон.

Outriders

Новое дополнение для Outriders под названием Worldslayer выйдет 30 июня.

Stormgate

Условно-бесплатная стратегия в реальном времени от студии Frost Giant, в которую вошли бывшие разработчики Starcraft.

Бета стартует в 2023 году.

Goat Simulator 3

Трейлер новой части симулятора козла оформили в стиле Dead Island 2. Игра выйдет осенью 2022 года.

Midnight Suns

Релиз состоится 7 октября 2022 года.

Cuphead’s The Delicious Last

Дополнение для Cuphead с новым персонажем выйдет 30 июня.

Midnight Fight Express

Новый геймплейный трейлер Midnight Fight Express. Игра выйдет 23 августа.

Honkai Starrail

Новая игра от HoYoverse, известной по Genshin Impact.

Zenless Zone Zero

Еще одна новая игра от HoYoverse.

TMNT: Shredder’s Revenge

Игра с кооперативом на шесть человек выйдет 16 июня. В ней можно будет сыграть за Кейси Джонса.

Warhammer 40,000: Darktide

Геймплейный трейлер Darktide от разработчиков Vermintide 2.

Релиз состоится 13 сентября.

Layers of Fears

Bloober Team анонсировала новую часть Layers of Fear. Релиз состоится в начале 2023 года.

Gotham Kinghts

Игра выйдет 26 октября.

The Last of Us

Мультиплеер по The Last of Us будет самостоятельным проектом;

В игре будет сюжетная кампания с новыми персонажами;

Масштабы проекта сопоставимы с другими тайтлами Naughty Dog.

Первый взгляд на телеадаптацию The Last of Us;

Трой Бейкер и Эшли Джонсон тоже появятся в сериале в образе других героев;

Нил Дракманн поставил один их эпизодов.