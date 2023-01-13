Соавтора «Рика и Морти» обвинили в домашнем насилии

По данным Variety, соавтора «Рика и Морти» и создателя High on Life Джастина Ройланда обвинили в домашнем насилии и неправомерном лишении свободы путем угрозы.

Жалоба поступила в суд еще в январе 2020 года от бывшей девушки Ройланда, имя которой не раскрывается.

Весной 2020-го он попал за решетку, а через несколько месяцев вышел под залог в 50 тысяч долларов, при этом всячески опровергая свою вину.

13 января 2023 года он выступил на досудебном слушании. Следующее пройдет 27 апреля. У самого судебного разбирательства даты нет.