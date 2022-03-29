Sony представила свой аналог Xbox Game Pass

Sony наконец анонсировала обновленную подписку PS Plus, которая ранее была известна в СМИ под рабочим названием Spartacus. Да, это своего рода аналог Xbox Game Pass. Но новинок от внутренних студий компании в день релиза там не будет.
У новой программы будет сразу несколько уровней разной стоимостью:
- PS Plus Essential за 10 долларов — классический PS Plus с мультиплеером и ежемесячной подборкой игр;
- PS Plus Extra за 15 долларов — Essential + около 400 тайтлов для PS4 и PS5, включая проекты PlayStation Studios вроде God of War, Marvel’s Spider-Man и Miles Morales, Death Stranding и Returnal.
- PS Plus Premium за 18 долларов — Essential + Extra + 340 дополнительных тайтлов для PS3, PS2, PS и PSP.
Появится ли обновленный PS Plus в России с учетом последних событий, непонятно. На данный момент PS Store у нас не работает — нельзя даже активировать ключи.
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