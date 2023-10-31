Создатель «Настоящего детектива» напишет и снимет хоррор для Blumhouse

Создатель «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто выступит сценаристом и режиссером нового фильма ужасов для студии Blumhouse.

По словам автора, сценарий для фильма уже готов. Это будет своего рода «оккультный детектив».

Также Пиццолатто уточнил, что вынашивал идею для этой картины около 10 лет. И руководству студии она пришлась по душе.

Напомним, недавно Blumhouse выпустила «Пять ночей с Фредди», который за пару дней окупился в прокате.