Создателей «Ведьмака» от Netflix заподозрили в плагиате косплей-фото для презентации

С 7 по 9 февраля в Праге прошёл местный гик-фестиваль Comic Con, который в качестве гостьи посетила среди прочих и актриса Анна Шаффер, исполнившая в «Ведьмаке» от Netflix роль чародейки Трисс Меригольд. Косплеер Наталья «Narga» Кочеткова у себя в твиттере обратила внимание на концепт-арт, появившийся во время конференции с Шаффер.
В качестве иллюстраций некий автор использовал «отфотошопленную» работу фотографа Киры Митенковой. На лицо косплеера Ксении Шелковской наложили фото Анны Шаффер.
Наталья и другие пользователи соцсети посчитали такой ход крайне неуважительным со стороны организаторов.
That’s so disrespectful to community that I have no words.
— fenixfatalist (@Fenix_Fatalist) February 9, 2020
Это настолько неуважительно по отношению к сообществу, что у меня слов нет.
«lol whatever it’s a russian chick she will never find out» 🤬
— ♥️ Blue Snow ♥️ (@onbluesnow) February 9, 2020
«Лол да какая разница, это русская девчонка, она никогда не узнает»
This is such a disgusting situation for the whole cosplay community. Netflix Witcher creators basically have stolen a photo of a cosplayer to photoshop the face of an actress on top and show it as a concept art.
This is inappropriate. https://t.co/iOJIXJgIYo
— Zoe Volf Cosplay (@ZoeVolf) February 9, 2020
Это такая отвратительная ситуация для всего косплей-сообщества. Создатели сериала Netflix украли фотографию косплеера, «прифотошопили» лицо актрисы из сериала сверху и продемонстрировали его как концепт-арт. Это неуместно.
Пока что актриса или её представители не комментировали ситуацию.
Ранее СМИ рассказали, что во втором сезоне сериала появится новая для франшизы героиня — некая Вайолет. Продолжение «Ведьмака» выйдет лишь в 2021-м, а в этом году нас ждёт анимационный фильм про Весемира.
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