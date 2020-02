Создателей «Ведьмака» от Netflix заподозрили в плагиате косплей-фото для презентации

С 7 по 9 февраля в Праге прошёл местный гик-фестиваль Comic Con, который в качестве гостьи посетила среди прочих и актриса Анна Шаффер, исполнившая в «Ведьмаке» от Netflix роль чародейки Трисс Меригольд. Косплеер Наталья «Narga» Кочеткова у себя в твиттере обратила внимание на концепт-арт, появившийся во время конференции с Шаффер.

В качестве иллюстраций некий автор использовал «отфотошопленную» работу фотографа Киры Митенковой. На лицо косплеера Ксении Шелковской наложили фото Анны Шаффер.

Наталья и другие пользователи соцсети посчитали такой ход крайне неуважительным со стороны организаторов.

Это настолько неуважительно по отношению к сообществу, что у меня слов нет.

«Лол да какая разница, это русская девчонка, она никогда не узнает»

This is such a disgusting situation for the whole cosplay community. Netflix Witcher creators basically have stolen a photo of a cosplayer to photoshop the face of an actress on top and show it as a concept art.

This is inappropriate. https://t.co/iOJIXJgIYo

— Zoe Volf Cosplay (@ZoeVolf) February 9, 2020