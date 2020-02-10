Создателей «Ведьмака» от Netflix заподозрили в плагиате косплей-фото для презентации

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С 7 по 9 февраля в Праге прошёл местный гик-фестиваль Comic Con, который в качестве гостьи посетила среди прочих и актриса Анна Шаффер, исполнившая в «Ведьмаке» от Netflix роль чародейки Трисс Меригольд. Косплеер Наталья «Narga» Кочеткова у себя в твиттере обратила внимание на концепт-арт, появившийся во время конференции с Шаффер.

В качестве иллюстраций некий автор использовал «отфотошопленную» работу фотографа Киры Митенковой. На лицо косплеера Ксении Шелковской наложили фото Анны Шаффер.

Создателей «Ведьмака» от Netflix заподозрили в плагиате косплей-фото для презентации 1

Наталья и другие пользователи соцсети посчитали такой ход крайне неуважительным со стороны организаторов.

Это настолько неуважительно по отношению к сообществу, что у меня слов нет.

«Лол да какая разница, это русская девчонка, она никогда не узнает»

Это такая отвратительная ситуация для всего косплей-сообщества. Создатели сериала Netflix украли фотографию косплеера, «прифотошопили» лицо актрисы из сериала сверху и продемонстрировали его как концепт-арт. Это неуместно.

Пока что актриса или её представители не комментировали ситуацию.

Ранее СМИ рассказали, что во втором сезоне сериала появится новая для франшизы героиня — некая Вайолет. Продолжение «Ведьмака» выйдет лишь в 2021-м, а в этом году нас ждёт анимационный фильм про Весемира.

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