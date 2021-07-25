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    Новости

    SpaceX запустит аппарат NАSА для изучения спутника Юпитера в 2024 году

    25 июля 2021
    25.07.2021
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    В пресс-службе Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщили, что компания SpaceX доставит исследовательский зонд к спутнику Юпитера Европе. В сообщении сказано:

    Миссия Europa Clipper будет запущена в октябре 2024 года с помощью ракеты Falcon Heavy из Космического центра им. Джона Кеннеди в штате Флорида

    Сверхтяжёлая ракета-носитель Falcon Heavy осуществит запуск миссии к орбите Европы. The Verge сообщает, что NASA заплатит компании Илона Маска $178 миллионов за запуск миссии.

    Проект Europa Clipper получил зеленый свет от NASA в 2015 году. Исследовательский зонд облетит вокруг Европы (спутник Юпитера) 45 раз, что даст исследователям возможность изучить спутник, который, как считается, скрывает под своим ледяным покровом океан.

    Clipper оснастят инструментами для изучения поверхности Европы. Главной его целью будет выяснить, пригоден ли для жизни спутник крупнейшей планеты Солнечной системы. Также специалисты NASA планируют определить химический состав астрономического тела, сделать снимки высокого разрешения, исследовать геологическую активность и измерить толщину ледяного покрова спутника.

    SpaceX впервые запустила свою ракету Falcon Heavy в 2018 году и начала запускать спутники в 2019 году. Ранее в этом году NASA выбрало SpaceX для испытания многоразового корабля Starship, который полетит на Луну.

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