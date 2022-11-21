Спустя два года Боб Айгер возвращается на пост гендиректора Disney

Как сообщает издание IGN, бывший глава Disney Боб Айгер вернется в качестве генерального директора корпорации и заменит на этом посту Боба Чапека.

СМИ подчеркивают, что анонс стал новостью даже для многих высокопоставленных сотрудников компании.

По данным источников, в течение последних месяцев в совете директоров Disney были разногласия по поводу сохранения Чапека на посту гендиректора. Решающим фактором стал последний финансовый отчет и убытки корпорации.

Судя по всему, сделку по возвращению Айгера в компанию заключили только на прошлой неделе. Тот ранее косвенно критиковал некоторые решения Чапека.

Напомним, Боб Айгер покинул Disney в начале 2020 года, хотя планировал свой уход намного раньше.