Спустя два года Боб Айгер возвращается на пост гендиректора Disney

Как сообщает издание IGN, бывший глава Disney Боб Айгер вернется в качестве генерального директора корпорации и заменит на этом посту Боба Чапека.
СМИ подчеркивают, что анонс стал новостью даже для многих высокопоставленных сотрудников компании.
По данным источников, в течение последних месяцев в совете директоров Disney были разногласия по поводу сохранения Чапека на посту гендиректора. Решающим фактором стал последний финансовый отчет и убытки корпорации.
Судя по всему, сделку по возвращению Айгера в компанию заключили только на прошлой неделе. Тот ранее косвенно критиковал некоторые решения Чапека.
Напомним, Боб Айгер покинул Disney в начале 2020 года, хотя планировал свой уход намного раньше.
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